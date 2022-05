Netflix-Aktie legt zu: Netflix erteilt Animationsserie von Harry und Meghan eine Absage

Neben "Pearl" sind auch mehrere andere Animationsserien von den jüngsten Geschäftsentscheidungen betroffen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag von Netflix erfuhr. Zuvor hatte das Branchenportal "Deadline.com" über die Absage berichtet.

Über seine Stiftung Archewell hatte das Paar 2021 das Projekt mit dem Arbeitstitel "Pearl" als Serie über die Abenteuer eines zwölfjährigen Mädchens beschrieben, das auf seinem Weg von historisch bedeutsamen Frauen geprägt wird. Meghan war als Schöpferin und ausführende Produzentin an Bord. Zu den Mit-Produzenten zählte David Furnish, Ehemann von Elton John, der zuvor an dem Computeranimationsfilm "Gnomeo und Julia" mitwirkte.

Harry und die Ex-Schauspielerin Meghan ("Suits") hatten 2020 einen Deal mit Netflix über Filme, Serien und Angebote für Kinder verkündet. Weiter geplant ist eine Doku-Serie über einen von Harry ins Leben gerufene Sportwettbewerb für kriegsversehrte Soldaten namens "Invictus Games". Sie würden die Zusammenarbeit mit Archewell Productions sehr schätzen und gemeinsam an einer Reihe von Projekten arbeiten, erfuhr die dpa von Netflix.

Der Streaming-Marktführer hatte zuletzt ein Quartal mit sinkenden Nutzerzahlen verbucht. Neben steigendem Konkurrenzdruck wirkten sich auch Folgen des Ukraine-Kriegs auf die Bilanz aus.

Die Netflix-Aktie zieht am Montag im Handel an der NASDAQ zeitweise um 3,88 Prozent auf 197,75 US-Dollar an.

