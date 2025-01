ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag im Plus

So entwickelt sich ProSiebenSat1 Media SE

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 5,27 EUR zu.

Um 11:34 Uhr konnte die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 5,27 EUR. Bei 5,28 EUR erreichte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 5,17 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 107.336 Stück gehandelt.

Am 18.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,98 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 51,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 02.12.2024 Kursverluste bis auf 4,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 14,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,181 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,98 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ProSiebenSat1 Media SE am 14.11.2024. ProSiebenSat1 Media SE hat ein EPS von 0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,07 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 882,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 888,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von ProSiebenSat1 Media SE wird am 06.03.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,920 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

