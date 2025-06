ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Dienstagmittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 6,97 EUR abwärts.

Um 11:44 Uhr fiel die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 6,97 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,97 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 80.320 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,84 EUR erreichte der Titel am 05.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 4,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Verlust von 35,39 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,055 EUR. Im Vorjahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,75 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Am 15.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,26 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 855,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 1,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 867,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 30.07.2026.

In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,832 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSiebenSat1 Media SE-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

SDAX-Wert ProSiebenSat1 Media SE-Aktie: Auf diesem Niveau befindet sich die ProSiebenSat1 Media SE-Dividende

ProSiebenSat.1-Aktie steigt: Warburg Research hebt Ziel an