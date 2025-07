ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE verliert am Mittag

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Zuletzt fiel die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 7,24 EUR ab.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:35 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 7,24 EUR. Die Abwärtsbewegung der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging bis auf 7,20 EUR. Mit einem Wert von 7,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 46.872 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.05.2025 bei 7,46 EUR. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 2,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 4,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,150 EUR. Im Vorjahr erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,32 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte ProSiebenSat1 Media SE am 15.05.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,01 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 855,00 Mio. EUR, gegenüber 867,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,38 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 30.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 0,834 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

