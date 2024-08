ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Notierung im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 6,02 EUR.

Um 15:53 Uhr fiel die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 6,02 EUR ab. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie sank bis auf 5,88 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,10 EUR. Der Tagesumsatz der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belief sich zuletzt auf 198.804 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,71 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.08.2023 erreicht. 44,80 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 4,88 EUR. Mit einem Kursverlust von 18,80 Prozent würde die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,264 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,70 EUR.

Am 14.05.2024 hat ProSiebenSat1 Media SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 867,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 868,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2024 1,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Ausblick: ProSiebenSat.1 stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

XETRA-Handel Das macht der SDAX am Nachmittag

Aufschläge in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im SDAX