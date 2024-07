ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE steigt am Donnerstagnachmittag stark

ProSiebenSat1 Media SE im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 5,5 Prozent auf 7,07 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die ProSiebenSat1 Media SE-Papiere um 15:51 Uhr 5,5 Prozent. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie legte bis auf 7,23 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 7,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belief sich zuletzt auf 557.925 Aktien.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,10 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,88 EUR. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 44,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,241 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,87 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ProSiebenSat1 Media SE am 14.05.2024. Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,12 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent auf 867,00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 816,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 08.08.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können ProSiebenSat1 Media SE-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn in Höhe von 1,03 EUR je Aktie aus.

