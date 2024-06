ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Freitagmittag im Minusbereich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Minus bei 6,70 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste um 11:46 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 6,70 EUR. Im Tief verlor die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 6,69 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,85 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten ProSiebenSat1 Media SE-Aktien beläuft sich auf 110.762 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,10 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (4,88 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 37,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,252 EUR. Im Vorjahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,63 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 867,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 816,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Experten taxieren den ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,04 EUR je Aktie.

