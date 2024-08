ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf ProSiebenSat1 Media SE-Kurs

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 5,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 5,90 EUR ab. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,87 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,99 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 103.561 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,21 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,15 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (4,88 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 17,22 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,235 EUR. Im Vorjahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wird bei 7,70 EUR angegeben.

Am 08.08.2024 hat ProSiebenSat1 Media SE die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat ProSiebenSat1 Media SE im vergangenen Quartal 907,00 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ProSiebenSat1 Media SE 868,00 Mio. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 14.11.2024 präsentieren. Am 06.11.2025 wird ProSiebenSat1 Media SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in Höhe von 1,04 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Montagshandel in Frankfurt: SDAX bewegt sich mittags im Plus

Börse Frankfurt in Grün: SDAX präsentiert sich schlussendlich fester

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX letztendlich schwächer