ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Montagvormittag mit KursVerlusten

So entwickelt sich ProSiebenSat1 Media SE

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 7,04 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:01 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 7,04 EUR. Das Tagestief markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,01 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,01 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.360 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 9,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 22,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (4,88 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 30,63 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,241 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,87 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie an.

Am 14.05.2024 hat ProSiebenSat1 Media SE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,12 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 867,00 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 816,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 08.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

