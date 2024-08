ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE verliert am Donnerstagmittag

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Zuletzt fiel die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 5,80 EUR ab.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:43 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 5,80 EUR. Im Tief verlor die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 5,76 EUR. Bei 5,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21.985 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Bei 8,00 EUR erreichte der Titel am 17.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,88 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,235 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,70 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ProSiebenSat1 Media SE am 08.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,49 Prozent auf 907,00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 868,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

ProSiebenSat1 Media SE wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 06.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn in Höhe von 1,04 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Montagshandel in Frankfurt: SDAX bewegt sich mittags im Plus

Börse Frankfurt in Grün: SDAX präsentiert sich schlussendlich fester

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX letztendlich schwächer