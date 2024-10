ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Anleger schicken ProSiebenSat1 Media SE am Dienstagmittag auf rotes Terrain

So bewegt sich ProSiebenSat1 Media SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 5,94 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:45 Uhr ging es für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 5,94 EUR. Das Tagestief markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 5,87 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,05 EUR. Bisher wurden heute 30.605 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gehandelt.

Am 18.04.2024 markierte das Papier bei 7,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie somit 25,56 Prozent niedriger. Bei 4,88 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 17,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,236 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,70 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ProSiebenSat1 Media SE am 08.08.2024. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,06 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das vergangene Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE mit einem Umsatz von insgesamt 907,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 868,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,49 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 14.11.2024 erwartet. Am 06.11.2025 wird ProSiebenSat1 Media SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,04 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX notiert zum Handelsstart im Minus

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen

Handel in Frankfurt: SDAX am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen