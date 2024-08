ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE gewinnt am Vormittag an Fahrt

Aktie im Blick

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 5,87 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:01 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 5,87 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,87 EUR an. Bei 5,86 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 1.973 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.04.2024 bei 7,98 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 36,06 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,88 EUR ab. Mit Abgaben von 16,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,235 EUR. Im Vorjahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,70 EUR.

Am 08.08.2024 äußerte sich ProSiebenSat1 Media SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,06 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als ProSiebenSat1 Media SE mit -0,24 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 907,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 868,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 14.11.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 06.11.2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

