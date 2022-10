ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittwochvormittag höher

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 6,88 EUR. Bei 6,91 EUR erreichte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,87 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 18.136 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Bei 15,55 EUR erreichte der Titel am 16.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 55,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.10.2022 bei 6,44 EUR. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 6,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 13,09 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2021 abgelaufenen Quartal legte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,26 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,28 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.055,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ProSiebenSat1 Media SE einen Umsatz von 1.048,00 EUR eingefahren.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von ProSiebenSat1 Media SE wird am 15.11.2022 gerechnet. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 14.11.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 1,46 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

