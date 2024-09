ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Anleger schicken ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 5,60 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste um 15:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 5,60 EUR abwärts. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie sank bis auf 5,56 EUR. Mit einem Wert von 5,56 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 162.962 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,98 EUR erreichte der Titel am 18.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 42,63 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,235 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im Durchschnitt mit 7,70 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ProSiebenSat1 Media SE am 08.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 907,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 868,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 06.11.2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 1,04 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

