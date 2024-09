ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag in Grün

Blick auf ProSiebenSat1 Media SE-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Zuletzt ging es für das ProSiebenSat1 Media SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 5,88 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 5,88 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie legte bis auf 5,98 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 5,86 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 92.936 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Am 18.04.2024 markierte das Papier bei 7,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,88 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 20,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,236 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,70 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal hatte ProSiebenSat1 Media SE ebenfalls ein EPS von -0,24 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 907,00 Mio. EUR – ein Plus von 4,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ProSiebenSat1 Media SE 868,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 14.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 06.11.2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in Höhe von 1,04 EUR im Jahr 2024 aus.

