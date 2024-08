ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE kommt am Dienstagnachmittag kaum vom Fleck

ProSiebenSat1 Media SE im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Zum Vortag unverändert notierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 5,95 EUR.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 5,95 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,02 EUR an. In der Spitze büßte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 5,91 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,98 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 57.325 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Am 18.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,98 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,23 Prozent hinzugewinnen. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,235 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,70 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ProSiebenSat1 Media SE am 08.08.2024 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,06 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite standen 907,00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 868,00 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 06.11.2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn in Höhe von 1,04 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Start im Plus

ProSiebenSat.1-Aktie gewinnt: Luke Mockridge kehrt im September zu Sat.1 zurück

Montagshandel in Frankfurt: SDAX bewegt sich mittags im Plus