ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 5,90 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 5,90 EUR. In der Spitze büßte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 5,90 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 100 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Am 18.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,98 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (4,88 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,22 Prozent.

Nachdem ProSiebenSat1 Media SE seine Aktionäre 2023 mit 0,050 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,235 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,70 EUR an.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,06 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,24 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 907,00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ProSiebenSat1 Media SE einen Umsatz von 868,00 Mio. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 14.11.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 06.11.2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,04 EUR je Aktie.

