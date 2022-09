ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von ProSiebenSat1 Media SE

Um 09:22 Uhr fiel die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 7,16 EUR ab. Der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 7,15 EUR nach. Bei 7,28 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 26.621 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.10.2021 bei 16,32 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 56,10 Prozent zulegen. Bei 7,01 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 2,14 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 13,09 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ProSiebenSat1 Media SE ein EPS von 0,28 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.055,00 EUR – ein Plus von 0,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ProSiebenSat1 Media SE 1.048,00 EUR erwirtschaftet hatte.

ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 15.11.2022 präsentieren. Am 14.11.2023 wird ProSiebenSat1 Media SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in Höhe von 1,46 EUR im Jahr 2021 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSiebenSat.1-Aktie fester: Katharina Behrends wird zum DACH-Sprachrohr

ProSiebenSat.1-Aktie schwach: ProSieben übernimmt Joyn komplett und passt Ausblick an

ProSiebenSat.1-Aktie verliert: Morgan Stanley äußert sich pessimistisch für Werbeumsätze

Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG