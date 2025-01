ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 5,54 EUR zu.

Um 15:50 Uhr wies die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 5,54 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 5,56 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,48 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 124.020 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Am 18.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,98 EUR an. 44,04 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,50 EUR. Dieser Wert wurde am 02.12.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,155 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,94 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ProSiebenSat1 Media SE am 14.11.2024. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatte ProSiebenSat1 Media SE ebenfalls ein EPS von 0,07 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,68 Prozent zurück. Hier wurden 882,00 Mio. EUR gegenüber 888,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 06.03.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 05.03.2026 dürfte ProSiebenSat1 Media SE die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,918 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

