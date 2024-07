ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE wird am Vormittag ausgebremst

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 6,35 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 6,35 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 6,35 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,37 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.448 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 9,10 EUR. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 30,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,88 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 23,09 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,264 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,64 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte ProSiebenSat1 Media SE am 14.05.2024. Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,12 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 867,00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 816,00 Mio. EUR umgesetzt.

ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können ProSiebenSat1 Media SE-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX schlussendlich im Minus

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: Das macht der SDAX nachmittags

Börse Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX mittags