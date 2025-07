ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag nahezu unbewegt

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Mit einem Wert von 8,03 EUR bewegte sich die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wies um 11:46 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 8,03 EUR. Zwischenzeitlich stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie sogar auf 8,12 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 8,01 EUR. Bei 8,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 255.636 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,13 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,31 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,50 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,93 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,053 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,40 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte ProSiebenSat1 Media SE am 15.05.2025. ProSiebenSat1 Media SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,01 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 867,00 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 855,00 Mio. EUR.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte ProSiebenSat1 Media SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,785 EUR je Aktie.

