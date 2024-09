ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag im Minusbereich

Blick auf ProSiebenSat1 Media SE-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 5,83 EUR.

Der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 2,3 Prozent auf 5,83 EUR. In der Spitze fiel die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 5,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 5,93 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 108.078 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,98 EUR. Mit einem Zuwachs von 36,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 4,88 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 16,23 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,236 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,70 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ProSiebenSat1 Media SE am 08.08.2024. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,24 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 907,00 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 868,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 14.11.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,04 EUR fest.

