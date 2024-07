ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE gewinnt am Vormittag an Boden

ProSiebenSat1 Media SE im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 6,40 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 6,40 EUR. Im Tageshoch stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 6,54 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,54 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten ProSiebenSat1 Media SE-Aktien beläuft sich auf 1.194 Stück.

Am 02.08.2023 markierte das Papier bei 9,02 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 40,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 4,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,264 EUR. Im Vorjahr erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,64 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ProSiebenSat1 Media SE am 14.05.2024. Das EPS wurde mit 0,01 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,12 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 867,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 816,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 08.08.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können ProSiebenSat1 Media SE-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,04 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

