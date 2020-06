PSA-Chef sieht Allianz mit Fiat Chrysler auf Kurs

Werbung

Heute im Fokus

DAX etwas fester -- Wirecard-Aktie zeitweise -80 %: Wirecard stellt Insolvenzantrag -- Thiele will Lufthansa-Rettungspaket zustimmen - EU-Kommission genehmigt Rettungspaket -- Boeing, Tesla im Fokus

Bayer beendet Glyphosat-Klagewelle mit milliardenschwerem Vergleich. Softbank-Chef Son verteidigt Investitionsentscheidungen - Softbank trennt sich von Anteilen an Alibaba. Disney verschiebt Öffnung von Vergnügungsparks in Kalifornien. Varta erhält Staatsförderung für Batteriezellen-Ausbau. Großaktionär will Ceconomy stärker auf die Finger sehen. BVB-Sportdirektor Zorc verlängert Vertrag - Favre auch in neuer Saison Dortmund-Trainer.