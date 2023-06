PSI Software-Aktie: Vorstand verkauft Anteile

Am 01.06.2023 wurden bei PSI Software Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 05.06.2023 ein. Schrimpf, Dr. Harald, Vorstand, verkaufte jüngst PSI Software-Anteilsscheine. Insgesamt wurden am 01.06.2023 500 Aktien für einen Preis von jeweils 34,00 EUR losgeschlagen. Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt bei der PSI Software-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 33,25 EUR.

Die PSI Software-Aktie notierte am offiziellen Meldungstag der BaFin im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 1,20 Prozent bei 33,65 EUR. Insgesamt wurden 20 PSI Software-Aktien gehandelt. PSI Software erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 526,59 Mio. Euro. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 15.488.029 Papiere.

Das vorangegangene Eigengeschäft von Schrimpf, Dr. Harald wurde am 01.06.2023 erfasst. Schrimpf, Dr. Harald dezimierte sein Engagement um 1.000 PSI Software-Papiere zu jeweils 33,70 EUR.

Redaktion finanzen.net