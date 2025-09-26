PT Merdeka Copper Gold Tbk Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
PT Merdeka Copper Gold Tbk Registered hat am 25.09.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
PT Merdeka Copper Gold Tbk Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 6,59 IDR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,61 IDR je Aktie erwirtschaftet.
PT Merdeka Copper Gold Tbk Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.809,99 Milliarden IDR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 34,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.922,47 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren.
