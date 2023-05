Publity-Führungskraft modifiziert Depot - so reagiert die Aktie

Aktien in diesem Artikel publity 21,00 EUR

Am 15.05.2023 tätigte bei publity eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Die Meldung des Deals ging am 18.05.2023 ein. Am 15.05.2023 baute NEON EQUITY AG, in enger Beziehung, sein Depot um 3.231 Aktien aus. NEON EQUITY AG bezahlte 21,01 EUR je Anteilsschein. Die publity-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 3,30 Prozent im Minus bei 20,60 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich am Veröffentlichungstag der BaFin-News letztlich die publity-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 21,00 EUR. publity markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 321,33 Mio. Euro. 14.876.500 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Der vorangegangene Insidertrade von NEON EQUITY AG wurde am 12.05.2023 gemeldet. NEON EQUITY AG erwarb zu diesem Zeitpunkt 770 Anteilsscheine. Eine Aktie hatte damals einen Kurs von 21,78 EUR.

Redaktion finanzen.net