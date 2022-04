PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Mittag Verlust reich

Die PUMA SE-Aktie musste um 13:12 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 76,86 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PUMA SE-Aktie bisher bei 76,48 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 77,48 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 74.637 PUMA SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 115,40 EUR. Der aktuelle Kurs der PUMA SE-Aktie ist somit 50,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 62,38 EUR. Der aktuelle Kurs der PUMA SE-Aktie ist somit 18,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 110,89 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PUMA SE am 23.02.2022. Mit einem EPS von 0,05 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als PUMA SE mit 0,16 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PUMA SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,98 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,52 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,77 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2021 dürfte PUMA SE am 23.02.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2022-Bilanz von PUMA SE rechnen Experten am 16.02.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass PUMA SE ein EPS in Höhe von 3,54 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

