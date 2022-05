PUMA SE Aktie News: Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von PUMA SE

Um 12:22 Uhr ging es für die PUMA SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 70,58 EUR. Die PUMA SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 66,80 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 69,76 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 186.909 PUMA SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 115,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.11.2021 erreicht. Derzeit notiert die PUMA SE-Aktie damit 38,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 62,38 EUR. Mit Abgaben von 13,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der PUMA SE-Aktie wird bei 105,89 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PUMA SE am 27.04.2022. Das EPS wurde auf 0,81 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.912,20 EUR – ein Plus von 23,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PUMA SE 1.548,80 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 26.07.2022 terminiert. PUMA SE dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 27.07.2023 präsentieren.

Experten taxieren den PUMA SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,46 EUR je Aktie.

