PUMA SE Aktie News: Anleger schicken PUMA SE am Mittag ins Minus

Die PUMA SE-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,3 Prozent auf 45,92 EUR. Das bisherige Tagestief markierte PUMA SE-Aktie bei 45,64 EUR. Bei 47,34 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 248.736 PUMA SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 115,40 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 60,21 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.10.2022 bei 45,64 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PUMA SE-Aktie derzeit noch 0,61 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 94,54 EUR an.

Am 27.07.2022 hat PUMA SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,33 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.002,00 EUR – ein Plus von 25,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PUMA SE 1.589,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2022 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 24.10.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 2,66 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

September 2022: So schätzen Experten die PUMA SE-Aktie ein

Die Konzerngeschichte von adidas - dem zweitgrößten Sportartikelhersteller der Welt

Ein Jahr DAX 40: So haben die DAX-Aufsteiger performt

Ausgewählte Hebelprodukte auf PUMA SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA SE

Bildquellen: PUMA SE