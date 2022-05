PUMA SE Aktie News: Anleger schicken PUMA SE am Mittag auf rotes Terrain

Die PUMA SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04.05.2022 12:22:00 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 70,24 EUR. Das Tagestief markierte die PUMA SE-Aktie bei 69,88 EUR. Mit einem Wert von 70,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 94.356 PUMA SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 39,13 Prozent Plus fehlen der PUMA SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 62,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die PUMA SE-Aktie im Durchschnitt mit 105,61 EUR.

Am 27.04.2022 hat PUMA SE die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,81 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.912,20 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.548,80 EUR in den Büchern standen.

PUMA SE wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 26.07.2022 vorlegen. Am 27.07.2023 wird PUMA SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,46 EUR je PUMA SE-Aktie belaufen.

