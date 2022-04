PUMA SE Aktie News: PUMA SE gibt am Nachmittag nach

Die PUMA SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:22 Uhr um 1,1 Prozent auf 77,96 EUR nach. Die PUMA SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 77,96 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 78,78 EUR. Von der PUMA SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 105.199 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 115,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2021). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,02 Prozent hinzugewinnen. Bei 62,38 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der PUMA SE-Aktie liegt somit 19,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 110,89 EUR.

PUMA SE ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,16 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,52 Milliarden EUR – das entspricht einem Minus von 13,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,77 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2022 dürfte PUMA SE am 27.04.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der PUMA SE-Ergebnisse für Q4 2022 erwarten Experten am 16.02.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,54 EUR je PUMA SE-Aktie.

