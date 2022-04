PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Dienstagvormittag im Minusbereich

Das Papier von PUMA SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 78,12 EUR abwärts. In der Spitze fiel die PUMA SE-Aktie bis auf 78,12 EUR. Bei 78,78 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 7.971 PUMA SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 115,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2021). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,72 Prozent hinzugewinnen. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 62,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PUMA SE-Aktie 20,15 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 110,89 EUR an.

Am 27.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte PUMA SE ebenfalls ein EPS von 0,16 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PUMA SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,98 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,52 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,77 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.04.2022 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2022-Bilanz können PUMA SE-Anleger Experten zufolge am 16.02.2023 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,54 EUR je Aktie belaufen.

