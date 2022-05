PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Donnerstagvormittag freundlich

Um 05.05.2022 09:22:00 Uhr stieg die PUMA SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 72,66 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die PUMA SE-Aktie bei 73,52 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 72,52 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 22.149 PUMA SE-Aktien.

Am 19.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 115,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 37,04 Prozent Plus fehlen der PUMA SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (62,38 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PUMA SE-Aktie 16,48 Prozent sinken.

Analysten bewerten die PUMA SE-Aktie im Durchschnitt mit 105,61 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte PUMA SE am 27.04.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,81 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,46 Prozent auf 1.912,20 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.548,80 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2022 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der PUMA SE-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 27.07.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,46 EUR je Aktie in den PUMA SE-Büchern.

