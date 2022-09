PUMA SE Aktie News: PUMA SE wird am Montagvormittag ausgebremst

Die PUMA SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:22 Uhr um 2,8 Prozent auf 59,58 EUR nach. Die PUMA SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 59,42 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 59,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.167 PUMA SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 115,40 EUR. Der derzeitige Kurs der PUMA SE-Aktie liegt somit 48,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 57,94 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 95,75 EUR.

Am 27.07.2022 hat PUMA SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,33 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 2.002,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.589,10 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 26.10.2022 dürfte PUMA SE Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von PUMA SE rechnen Experten am 24.10.2023.

Den erwarteten Gewinn je PUMA SE-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 2,66 EUR fest.

