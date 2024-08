PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Mittag im Keller

Kurs der PUMA SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von PUMA SE. Die PUMA SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 12,5 Prozent auf 36,26 EUR abwärts.

Die PUMA SE-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 12,5 Prozent auf 36,26 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die PUMA SE-Aktie bis auf 35,54 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten PUMA SE-Aktien beläuft sich auf 1.436.851 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2023 auf bis zu 65,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die PUMA SE-Aktie damit 45,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,54 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten PUMA SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,820 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,848 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 57,75 EUR.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,37 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PUMA SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,87 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,10 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,12 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte PUMA SE am 07.08.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von PUMA SE rechnen Experten am 23.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,36 EUR je PUMA SE-Aktie belaufen.

