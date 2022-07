PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Freitagvormittag nahe Vortagesschluss

Kaum Bewegung ließ sich um 08.07.2022 09:22:00 Uhr bei der PUMA SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 66,36 EUR. Der Kurs der PUMA SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 66,58 EUR zu. Der Kurs der PUMA SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 66,30 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 66,30 EUR. Bisher wurden heute 7.156 PUMA SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 115,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 57,94 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.05.2022). Der aktuelle Kurs der PUMA SE-Aktie ist somit 14,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 99,39 EUR.

Am 27.04.2022 äußerte sich PUMA SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,81 EUR. Im letzten Jahr hatte PUMA SE einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.912,20 EUR – ein Plus von 23,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PUMA SE 1.548,80 EUR erwirtschaftet hatte.

Die PUMA SE-Bilanz für Q2 2022 wird am 26.07.2022 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 27.07.2023.

Den erwarteten Gewinn je PUMA SE-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 2,64 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

