PUMA SE Aktie News: PUMA SE gibt am Freitagmittag ab

Die Aktie von PUMA SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die PUMA SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 35,34 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr fiel die PUMA SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 35,34 EUR ab. In der Spitze fiel die PUMA SE-Aktie bis auf 35,05 EUR. Mit einem Wert von 35,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 355.871 PUMA SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2023 bei 65,98 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 86,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der PUMA SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.08.2024 bei 35,05 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PUMA SE-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,798 EUR, nach 0,820 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 54,25 EUR an.

Am 07.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,28 EUR, nach 0,37 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat PUMA SE 2,12 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,12 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte PUMA SE am 06.11.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte PUMA SE möglicherweise am 23.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,20 EUR je PUMA SE-Aktie.

