PUMA SE Aktie News: PUMA SE bricht am Freitagvormittag ein

Kurs der PUMA SE

Die Aktie von PUMA SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der PUMA SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 17,6 Prozent auf 20,30 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die PUMA SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 17,6 Prozent auf 20,30 EUR ab. Die PUMA SE-Aktie sank bis auf 19,96 EUR. Bei 20,81 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 588.779 PUMA SE-Aktien den Besitzer.

Bei 47,93 EUR markierte der Titel am 11.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PUMA SE-Aktie derzeit noch 136,11 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 18,07 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 10,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,486 EUR. Im Vorjahr hatte PUMA SE 0,610 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der PUMA SE-Aktie wird bei 31,55 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PUMA SE am 08.05.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,58 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,08 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 1,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,10 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der PUMA SE-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 29.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,19 EUR je Aktie belaufen.

