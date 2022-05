PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Vormittag mit Aufschlag

Die PUMA SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 27.05.2022 09:22:00 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 64,46 EUR. Die PUMA SE-Aktie legte bis auf 64,72 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 64,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.522 PUMA SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 115,40 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PUMA SE-Aktie 44,14 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.05.2022 bei 57,94 EUR. Mit Abgaben von 11,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 105,61 EUR.

PUMA SE ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,81 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,46 Prozent auf 1.912,20 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.548,80 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 26.07.2022 terminiert. Schätzungsweise am 27.07.2023 dürfte PUMA SE die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,46 EUR je PUMA SE-Aktie.

