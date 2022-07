PUMA SE Aktie News: PUMA SE zeigt sich am Mittwochvormittag fester

Um 27.07.2022 09:22:00 Uhr ging es für das PUMA SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 67,10 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die PUMA SE-Aktie bisher bei 67,94 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 67,06 EUR. Bisher wurden via XETRA 24.327 PUMA SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (115,40 EUR) erklomm das Papier am 19.11.2021. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,85 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.05.2022 bei 57,94 EUR. Mit einem Kursverlust von 15,81 Prozent würde die PUMA SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 97,96 EUR je PUMA SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte PUMA SE am 27.04.2022 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,81 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.912,20 EUR umgesetzt, gegenüber 1.548,80 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte PUMA SE am 27.07.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können PUMA SE-Anleger Experten zufolge am 24.10.2023 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PUMA SE einen Gewinn von 2,64 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

