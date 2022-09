PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Dienstagmittag mit Kurseinbußen

Um 12:22 Uhr rutschte die PUMA SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 52,60 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die PUMA SE-Aktie bis auf 52,38 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 54,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 103.174 PUMA SE-Aktien den Besitzer.

Am 19.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 115,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 54,42 Prozent könnte die PUMA SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 51,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PUMA SE-Aktie derzeit noch 1,94 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 94,82 EUR je PUMA SE-Aktie aus.

Am 27.07.2022 äußerte sich PUMA SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,56 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2.002,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.589,10 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte PUMA SE am 26.10.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 24.10.2023.

Experten gehen davon aus, dass PUMA SE im Jahr 2022 2,66 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

