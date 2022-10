PUMA SE Aktie News: PUMA SE macht am Vormittag Boden gut

Um 09:22 Uhr wies die PUMA SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 47,13 EUR nach oben. Die PUMA SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 47,17 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 47,02 EUR. Von der PUMA SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.675 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (115,40 EUR) erklomm das Papier am 19.11.2021. Mit einem Zuwachs von 59,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.10.2022 bei 42,97 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 9,68 Prozent könnte die PUMA SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 80,31 EUR.

PUMA SE ließ sich am 26.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,98 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.354,40 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 48,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.589,10 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 16.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PUMA SE-Aktie in Höhe von 2,54 EUR im Jahr 2022 aus.

