PUMA SE Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von PUMA SE

Um 04:22 Uhr ging es für die PUMA SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 49,02 EUR. Zwischenzeitlich weitete die PUMA SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 48,68 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 49,46 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 234.414 PUMA SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.12.2021 bei 110,15 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PUMA SE-Aktie somit 55,50 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,31 EUR am 04.11.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PUMA SE-Aktie 18,66 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 76,42 EUR für die PUMA SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte PUMA SE am 26.10.2022 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,98 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,96 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,89 Prozent auf 2.354,40 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.900,40 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von PUMA SE wird am 16.02.2023 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 2,45 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com