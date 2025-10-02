DAX24.423 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.330 +0,2%Top 10 Crypto16,55 +1,6%Nas22.854 +0,4%Bitcoin102.790 +1,8%Euro1,1720 -0,1%Öl64,14 -2,0%Gold3.851 -0,4%
Putin schließt Schläge gegen ukrainische AKWs nicht aus

02.10.25 20:29 Uhr

SOTSCHI (dpa-AFX) - Russlands Präsident Wladimir Putin hat mit Schlägen gegen ukrainische Kernkraftwerke gedroht, wenn die Ukraine nicht ihre angeblichen Attacken gegen das russisch besetzte AKW Saporischschja einstellt. Er warf der ukrainischen Armee, zwar nicht das AKW direkt, aber dessen Umfeld mit Artillerie zu beschießen. So sei die letzte Hochspannungsleitung zum Kernkraftwerk Saporischschja zerstört worden, das derzeit nur noch mit Strom aus Dieselgeneratoren gekühlt werde.

"Das ist ein gefährliches Spiel", sagte Putin in Sotschi beim politischen Diskussionsklub Waldai. Die Ukrainer sollten an ihre anderen Kernkraftwerke denken. "Was hindert uns daran, symmetrisch zu reagieren?", fragte der Kremlchef. Vorwürfe der Kiewer Seite, Russland beschieße selbst das von ihm besetzte AKW Saporischschja, seien Unsinn.

Die Notlage ohne Strom in Saporischschja, der größten Atomanlage Europas, dauert schon seit dem 23. September an. Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA ist besorgt./fko/DP/he