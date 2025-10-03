Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusDAX letztlich kräftig im Plus -- US-Börsen mit neuen Rekorden -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Wolfspeed, Stellantis im Fokus
Musks Vermögen erreicht wichtige Milliarden-Marke. thyssenkrupp beendet Gespräche mit Kretinsky über Joint-Venture. Conti kämpft weiter mit gedämpfter Nachfrage. BASF bestätigt Ziele für 2028. 'Shutdown': Trump-Regierung nimmt New York ins Visier. grenke verzeichnet in Q3 mehr Neugeschäft. Samsung und SK hynix profitieren von OpenAI-Deal. VW mit durchwachsenem US-Absatz in Q3.
Umfrage
Welches Investment-Thema ist derzeit für Sie am interessantesten?