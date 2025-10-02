DAX24.423 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.329 +0,1%Top 10 Crypto16,58 +1,7%Nas22.844 +0,4%Bitcoin103.015 +2,1%Euro1,1723 -0,1%Öl64,28 -1,7%Gold3.859 -0,2%
Putin warnt USA vor Tomahawk-Lieferung an Ukraine

02.10.25 21:23 Uhr

SOTSCHI (dpa-AFX) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat die USA für den Fall einer Lieferung weitreichender Tomahawk-Raketen an die Ukraine vor einer neuen Eskalation in dem Krieg gewarnt. Der Einsatz solcher Waffen sei nicht ohne US-Militärs möglich, sagte Putin auf dem politischen Waldai-Forum in Sotschi am Schwarzen Meer. "Das ist gefährlich", sagte er. Es handele sich um eine mächtige Waffe, die Russland schaden könne.

Zwar verändere das nicht das Kräfteverhältnis auf dem Schlachtfeld im Ukraine-Krieg, aber das könne die Beziehungen zwischen Russland und den USA beschädigen und zu einer "absolut neuen, qualitativ neuen Etappe der Eskalation" führen. Russland werde seine Flugabwehrsysteme vervollkommnen, um auch diese Raketen abzuwehren - wie zuvor im Fall der ATACMS-Angriffe.

Putin reagierte damit auf eine Frage zu Medienberichten, wonach die USA eine Lieferung der Tomahawk-Raketen an die Ukraine erwägen, um so Schläge tief im Landesinneren Russlands zu ermöglichen. Die Ukraine wehrt sich mit diesen Angriffen gegen den seit mehr als dreieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der die Raketen mit einer Reichweite von mehr als 2.000 Kilometern seit langem fordert, hatte darüber dem Vernehmen nach vorige Woche auch mit US-Präsident Donald Trump am Rande der UN-Vollversammlung gesprochen. Trump sagte nach dem Treffen, dass die Ukraine die Chance habe, ihre von Russland besetzten Gebiete zurückzuerobern./mau/DP/he