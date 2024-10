QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Dienstagvormittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von QIAGEN zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die QIAGEN-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 41,02 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 41,02 EUR nach oben. Die QIAGEN-Aktie zog in der Spitze bis auf 41,04 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 40,86 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.560 QIAGEN-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,81 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,75 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 17,72 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,97 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte QIAGEN am 31.07.2024 vor. QIAGEN vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,83 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 496,35 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 494,86 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 30.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der QIAGEN-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,15 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

3. Quartal 2024: So bewegten sich die DAX-Aktien im vergangenen Quartal

Montagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart in Grün

KW 39: Tops und Flops der TecDAX-Aktien in der vergangenen Woche