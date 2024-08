QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN legt am Vormittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von QIAGEN zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die QIAGEN-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 42,05 EUR.

Die QIAGEN-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 42,05 EUR. Die QIAGEN-Aktie legte bis auf 42,15 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 41,62 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12.515 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,54 EUR erreichte der Titel am 04.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,91 Prozent. Bei einem Wert von 33,75 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2023). Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 24,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten QIAGEN-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 47,73 EUR angegeben.

Am 29.04.2024 legte QIAGEN die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,36 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 458,80 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 485,40 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 30.10.2024 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass QIAGEN ein EPS in Höhe von 2,13 USD in den Büchern stehen haben wird.

