QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Freitagmittag mit Aufschlag

Die Aktie von QIAGEN gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die QIAGEN-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 42,17 EUR.

Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 42,17 EUR. Die QIAGEN-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 42,30 EUR aus. Bei 41,62 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 130.373 Stück.

Am 04.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,54 EUR. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 5,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2023 bei 33,75 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je QIAGEN-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,73 EUR.

QIAGEN veröffentlichte am 29.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 458,80 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem QIAGEN 485,40 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2024 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je QIAGEN-Aktie in Höhe von 2,13 USD im Jahr 2024 aus.

